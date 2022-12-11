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Света в Одессе не будет 2-3 месяца и понадобится эвакуация? — разъяснение ОВА

Света в Одессе не будет 2-3 месяца и понадобится эвакуация? — разъяснение ОВА

На то, чтобы вернуть свет в дома всех одесситов, понадобится несколько дней. В эвакуации города нет необходимости. А 2-3 месяца – это срок восстановления оборудования.

Из-за неправильной трактовки сообщения Одесской военной областной администрации многие подумали, что областной центр будет без света несколько месяцев и поэтому надо эвакуироваться.

Но в опубликованном разъяснении власти растолковали двусмысленные фразы своего же сообщения.

Сначала Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективность Одесской ОВА опубликовал в facebook сообщение, что на восстановление повреждений уйдет 2-3 месяца, в связи с чем призвал жителей области покинуть регион.

В ОВА утверждают, что не писали ничего про эвакуацию. В ситуации разбирается СБУ.

Это вызвало у людей панику и замешательство. Вскоре в компании ДТЭК «Одесские электросети» пояснили, что срок 2-3 месяца им нужен, чтобы восстановить поврежденное оборудование и линии электропередач. Но населению свет подадут в ближайшие дни, за счет переподключений из альтернативных источников.

Потом и сами власти опубликовали разъяснение. В нем сказано, что профильный департамент ОВА не делал никаких призывов к эвакуации, а под «2-3 месяцами» имелось ввиду полное восстановление повреждённых объектов.

При этом спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что сообщение с призывом эвакуироваться могло быть делом рук российских спецслужб, и сейчас инцидент проверяет СБУ.

Отметим, что сейчас страница Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективность Одесской ОВА в facebook недоступна.

Подводя итоги: свет Одесситам и жителям области обещают вернуть в течении нескольких дней. Эвакуироваться не нужно. А срок 2-3 месяца нужен энергетикам, чтобы восстановить поврежденное оборудование и линии электропередач.

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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