Свет есть, но он идет «западенцам» и на экспорт: как рф обманывает и разъединяет одесситов

Сначала россия разрушила нашу энергетику, а теперь лезет в головы украинцев, чтобы разрушить наше единство в сопротивлении врагу. К сожалению, часть одесситов поддалась на российские уловки и обман. Виноват у них кто угодно, только не тот, кто запускает ракеты в электростанции и трансформаторы.

Три дня без электричества, частично без связи и тепла, — и некоторые в Одессе «поплыли». Стали винить в своих бедах «западенцев», «молдаван», «запад», — мол, электричество из Одесской области отправляют туда.

«Власти ничего не делают», «властям плевать на нас» – такие комментарии посыпались во всех соцсетях, где только можно. И призывы выходить на улицы и перекрывать дороги.

И ни слова об истинных виновниках беды, которая свалилась на нас. О тех, кто сначала запускает по нам ракеты, а вслед за ними бомбардирует нас фейками, ложью и обманом.

Как оккупанты манипулируют настроениями одесситов

Центр стратегических коммуникаций объясняет, как оккупанты манипулируют настроениями одесситов.

Telegram-каналы, которые подконтрольны россии, но выдают себя за одесские, проводят агрессивное ИПСО (информационно-психологические специальные операции) с целью перевести негатив за отключение света в Одессе из бомбардирующего энергосистему путинского режима на украинские власти.

Мониторинг Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности зафиксировал, что россияне продвигают следующие мысле-вирусы:

«Все плохо, электричества нет. Это происходит из-за беспорядков власти, коррупции, электриков и ДТЭК» (скриншоты 1,2).

«Одессы массово вышли на митинги против отключения электроэнергии». (скриншот 3).

«Это договорняк, на самом деле, власть продает электроэнергию на Запад, в частности, в Молдову, забыв о людях».

«В Одессе отключают больше, чем в других регионах, потому что одесситов власти считают неправильными. Пока Одесса без света – Львов «жирует» в полной иллюминации» (скриншот 6).

«Патриоты оскорбляют одесситов из-за их протестов против власти. Ибо Киевляне никогда не любили одесситов и хотят использовать» (скриншот 5).

«Власть готовит репрессии против жителей города».

Манипуляторы даже подготовили фразы на украинском, переведя их, судя по всему, через гугл-переводчик. Креатив получился по-русски «бессмысленный и беспощадный»: «Выбирай: европейские ценности или свет. Если выбираешь свет, иди во двор, заявления о своих правах».

Также дезинформаторы дали указание распространять комментарии и картинки в интернете и в дальнейшем в группах и дворовых вайбер-чатах.

Война давно ведется и в информпространстве. Поэтому путинский режим применяет все методы, чтобы разбить единство демократической Украины.

«Одесситы зажрались»

И теже провокаторы-манипуляторы, которые настравивают одесситов против власти и жителей других регионов Украины и друх стран, в свою очередь направливают уже на одесситов, жителей других частей нашей страны.

В соцсетях пользователи с российской подачи начали обвинять жителей Одессы в том, что те «бесятся с жира», пока в соседних областных центрах ситуация гораздо хуже.

Распространение информации о протестах привело к тому, что жители других регионов выражали обобщенное пристрастное отношение ко всем одесситам, которые якобы не могут понять, что в Украине идет война.

Такие тезисы также направлены на раскачку ситуации внутри общества, ведь приводят только к раздору и стимулируют межрегиональную рознь, в частности, когда николаевцы ненавидят одесситов из-за того, что их меньше обстреливают, а одесситы возмущаются на «западняков», у которых есть свет.