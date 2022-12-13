Новости Одессы и Одесской области

Почему у соседей есть свет, а у меня нет?

Почему у соседей есть свет, а у меня нет?

В Одесской областной военной администрации подготовили ответы на самые распространенные вопросы жителей Одессы и Одесской области по поводу отключений света, которые часто задают в комментариях в соцсетях.

«Почему в одних домах свет есть постоянно, а в моем по соседству нет?»

Как поясняют в ОВА, такая ситуация возможна в нескольких случаях:

  • первый случай – соседние дома питаются от линий, обеспечивающих работу больницы, водонасосной станции, котельной или объекта обороны. Такие линии не выключаются, а в случае аварийного отключения – подключаются в первую очередь. Эти линии спроектированы таким образом, что технически невозможно отключить дома, оставив лишь конкретный объект критической инфраструктуры;
  • второй случай – такие дома расположены на линиях «автоматической частотной разгрузки», которые должны постоянно находиться под напряжением, а выключаться в первую очередь только во время масштабной аварийной ситуации, которая может возникнуть даже в другом регионе. Это своего рода «предохранители» или «автоматы» для энергобезопасности страны.
  • третий случай – после ракетных обстрелов энергообъектов области, энергетиками еще не восстановлены все поврежденные сети и схемы питания. Но они делают все, чтобы дать свет каждому на более длительный срок.

Продолжение следует…

Напомним, сегодня, 13 декабря, в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. То есть графики отключений сейчас не работают.

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Фото: Depo.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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