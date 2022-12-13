Почему у соседей есть свет, а у меня нет?

Отключения света в Одесе: есть новость хорошая и новость плохая Свет вернули всем потребителям Одессы и области. Но также для всех продолжаются экстренные отключения. Электроэнергию подают в дома несколько часов в день не по графику. ПОДРОБНЕЕ

Одесситам будут меньше рассказывать о ситуации с подачей электричества Противник использует любую информацию о ходе восстановительных работ на украинской энергоинфраструктуре для новых ударов. Поэтому сообщать о них будут меньше. ПОДРОБНЕЕ