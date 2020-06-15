Протестующие перекрыли трассу Одесс – Рени: чем недовольны люди

Жители Арцизского района заблокировали движение автомобильного транспорта на автотрассе Одесса – Рени. Таким образом они выразили протест вероятному объединению Арцизского района с Болградским.

Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».

Протестующие держат в руках плакаты: «Болград далеко — Арциз близко», «Нет присоединению к Болграду», Арциз — географический и логистический центр Бессарабии».

Напомним, Кабмин утвердил план укрупнения районов. В Одесской области может остаться 6 из 26 районов.

Ситуацию с укрупнением районов «Одесская жизнь» подробно описала в статье: Четыре, пять, шесть: сколько все-таки будет районов в Одесской области?

Фото: Бессарабия информ

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