Четыре, пять, шесть: сколько все-таки будет районов в Одесской области?

«Раскройка» области по районам — очередной этап административной реформы — обсуждается уже второй год. В январе 2019-го проект административно-территориальной реформы предполагал сохранение в Одесской области восьми районов. Летом прошлого года идея укрупнения достигла своего апогея — в области хотели сделать всего четыре района. В апреле 2020 года существовало две идеи «раздела» региона: в Одесской ОГА предлагали создать пять районов с центрами в Измаиле, Арцизе, Белгороде-Днестровском, Подольске и Одессе, а Министерство развития громад предполагало также пять районов, но с центрами в Измаиле, Белгороде-Днестровском, Подольске, Раздельной и Одессе.

Сегодня жарко обсуждается последняя идея властей — поделить Одесчину на шесть районов. Но и с этим согласны далеко не все. Ясно одно — нынешних 26 районов больше не будет. «Одесская жизнь» попыталась разобраться в вопросе.

Зачем нужны районы?

Весь этот сыр-бор с новым административным делением является следствием реформы децентрализации, продолжающейся еще с 2014 года. Один из ее этапов — это уменьшение числа районов путем их укрупнения. Говорилось даже, что в стране должно остаться всего 100 округов против нынешних 490 районов.

Это необходимо для перераспределения полномочий власти: больше рычагов получат руководители громад после создания ОТГ — им виднее, что нужно на местах, меньше власти останется у районных чиновников, собственно, как и их самих.

Ведь вместе с количеством районов сократится и количество райадминистраций и районных советов, окружных судов, районных прокуратур и территориальных подразделений центральной власти. Таким образом, реформа неизбежно повлечет за собой уменьшение армии местных чиновников.

Новая идея. Уже старая

В июне стало известно, что, по проекту Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, на Одесчине планируют создать шесть районов:

Одесский, куда войдут нынешние Беляевский, Лиманский, Раздельнянский районы и города Одесса и Теплодар. Численность населения — 1 миллион 286 тысяч человек.

Подольский, куда войдут нынешние Подольский, Кодымский, Балтский, Савранский, Ананьевский, Любашевский, Окнянский и Захарьевский районы. Численность населения — 250 тысяч человек.

Березовский, куда войдут нынешние Березовский, Николаевский, Ширяевский, Великомихайловский и Ивановский районы. Численность населения —

152 тысячи человек.

152 тысячи человек. Белгород-Днестровский, куда войдут нынешние Белгород-Днестровский, Татарбунарский, Саратский, Овидиопольский районы и город Черноморск. Численность населения — 331 тысяча человек.

Болградский, куда войдут нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы. Численность населения — 145 тысяч человек.

Измаильский, куда войдут нынешние Измаильский, Килийский и Ренийский районы. Численность населения — 215 тысяч человек.

В каждом районе будет работать миграционная служба, ГСЧС, служба занятости, органы статистики и геодезисты. При этом на межрайонный уровень уйдут налоговики, фонд социального страхования, госагентства лесных и водных ресурсов. Нацполиция и Пенсионный фонд тоже будут работать на межрайонном уровне, но планируют иметь свои районные подразделения, объяснила директор Одесского центра развития местного самоуправления Юлия Молодожен.

Логика, или деление по интересам

Но кто бы и как не предлагал разделить область, всегда находятся недовольные. В этом большом вопросе есть два «протестующих» лагеря.

В первую очередь, это те, кто будет вынужден покинуть насиженное место в системе местной вертикали власти на районном уровне. Чиновники, судьи, депутаты и некоторые «местные царьки» всеми силами сопротивляются децентрализации.

Вторую группу недовольных можно условно назвать «политической». В нее входят народные депутаты, чьи избирательные округа перекроили между новыми административно-территориальными единицами — как, в частности, опубликовавший данный проект Сергей Колебошин, нардеп от округа №140, включающего Беляевский и Овидиопольский районы, а также Черноморск. А с учетом грядущих изменений избирательного законодательства, новые границы районов вполне можно считать новыми границами избирательных округов.

«Очевидно, что районы нарезали под чьи-то персональные интересы, потому что кому-то так удобно. Не знаю, в каких именно кабинетах появился этот план, но поддерживать его не буду. Понятно, что идеальных вариантов для всех не найти, но здравый смысл точно должен быть», — написал депутат на своей странице в Фейсбуке.

При этом новым вариантом могут быть довольны депутаты, представляющие «национальные» округа, границы которых совпали с новыми границами районов. Это нынешние нардепы-мажоритарщики Анатолий Урбанский и Антон Киссе. Особенно повезло последнему — так как Болград остается райцентром.

Однако помимо политических амбиций, есть и объективные вопросы к плану Кабмина.

«В очень многих районах практически уничтожена инфраструктура. Соответственно, жителям многих ОТГ добраться до районного центра, админуслуг и власти будет достаточно сложно», — считает депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик.

«Город Раздельная является большим транспортным узлом. Там в два раза больше людей живет, чем, например, в Березовке. Там есть вся инфраструктура. Поэтому логичнее было бы, чтобы Раздельная стала центром района», — убежден депутат от 139-го округа (фракция «Слуга народа») Игорь Васильковский.

Совсем-совсем новая идея

Пока мы готовили этот материал, Минрегион предложил обновленный план районов Одесской области: их по-прежнему шесть, но изменились их границы (см. карту):

Одесса станет центром одноименного района, в состав которого также войдут Беляевский, Березовский, Лиманский и Овидиопольский районы и город Черноморск.

станет центром одноименного района, в состав которого также войдут Беляевский, Березовский, Лиманский и Овидиопольский районы и город Черноморск. Раздельнянский район будет создан вместо Березовского, с центром в городе Раздельная. Территория района будет охватывать нынешние Раздельнянский, Захарьевский, Николаевский, Ширяевский, Великомихайловский и Ивановский районы.

будет создан вместо Березовского, с центром в городе Раздельная. Территория района будет охватывать нынешние Раздельнянский, Захарьевский, Николаевский, Ширяевский, Великомихайловский и Ивановский районы. Подольский район несколько сократится по сравнению с предыдущим проектом и объединит нынешние Подольский, Кодымский, Балтский, Савранский, Ананьевский, Любашевский и Окнянский районы.

несколько сократится по сравнению с предыдущим проектом и объединит нынешние Подольский, Кодымский, Балтский, Савранский, Ананьевский, Любашевский и Окнянский районы. Белгород-Днестровский район будет уменьшен по сравнению с предыдущим проектом и объединит Белгород-Днестровский, Саратский и Татарбунарский районы.

будет уменьшен по сравнению с предыдущим проектом и объединит Белгород-Днестровский, Саратский и Татарбунарский районы. Измаильский и Болградский районы остались без изменений.

— Конечно, этот проект не является догмой. Еще могут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены, и если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, будут учтены. Ключевое — будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, — прокомментировал проект заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

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