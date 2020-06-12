Кабмин утвердил план укрупнения районов: что ждет Одесскую область

Кабинет министров Украины утвердил план создания новых административных районов в областях страны. Их значительно укрупнят.

Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня, 12 июня.

В частности, в Одесской области из 26 районов может остаться всего 6.

Постановление пока еще «сырое». Его в однодневный срок пересмотрят, доработают и опубликуют. Доработки могут коснуться как раз Одесской области, пишет РБК-Украина.

Ситуацию с укрупнением районов «Одесская жизнь» подробно описала в статье: Четыре, пять, шесть: сколько все-таки будет районов в Одесской области?

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