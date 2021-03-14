Прощенное воскрсенье: как правильно просить прощения

Христиане восточного обряда сегодня празднуют Прощеное воскресенье. Оно всегда выпадает на первое воскресенье перед Великим постом. В этом году – на 14 марта.

В этот день традиционно принято просить прощения у тех, кого обидели, а также прощать своим обидчикам.

Для этого используются фразы “Прости меня” – “Бог простит, и я прощаю”.

В этот день в храмах проводят службы. Верующие сначала идут в храм извиниться перед Богом, стоя перед иконами. А после службы они имеют возможность просить прощения у людей.

Также сегодня последний день Масленицы, когда разрешается употреблять в пищу яйца, молоко, творог, сливочное масло и сметану.

Уже в понедельник, 14 марта, начинается Великий пост, который продлится Светлого Христова Воскресения.

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