15 марта у православных христиан начинается Великий пост. Это самый длительный в году пост, главная цель которого — телесное и духовное приготовление к Пасхе.
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По традиции в течение семи недель нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, молочные продукты, животные жиры. Также в эти дни важно очиститься духовно — простить обидчиков и самому избавиться от плохих мыслей. Как правильно соблюдать Великий пост в 2021 году и что нужно есть по дням недели, смотрите в нашем календаре.
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