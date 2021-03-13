Готовим в Великий пост: три блюда из рыбы (рецепты) С 15 марта по 1 мая православные христиане соблюдают Великий пост. В эти дни нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. А вот блюда из рыбы разрешены. Делимся с вами рецептами рыбных блюд для тех, кто постится и не очень. ПОДРОБНЕЕ

Соблюдаете ли вы пост? Что говорят одесситы В 2021 году Великий пост начинается 15 марта. В эти дни православные христиане стараются не употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. ПОДРОБНЕЕ

Календарь Великого поста. Как питаться в Великий пост? Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. С 19 февраля по 7 апреля православные христиане будут соблюдать Великий пост, который продлится до Пасхи. Это строгий пост, когда не разрешается употреблять в пищу мясо-молочные продукты, даже рыбу в этот период можно будет есть только один раз – на Вербное воскресение (1апреля). Такие ПОДРОБНЕЕ