Прокуратура вернула государству землю на одесском курорте на 20 млн. гривен

Прокуратура Одесской области через суд вернула в государственную собственность участок земли на побережье Черного моря в Одесской области.
Речь идет о 0,9 га на курорте Санжейка в Овидиопольском районе, сообщила прокуратура Одесской области.
Эта земля стоимостью 19,6 млн грн была разбита на 9 участков и незаконно находилось в собственности граждан, отмечается в сообщении.
Участки передали Дальницкому сельсовету Овидиопольского района.
Ранее сообщалось, что сотрудники одесской прокуратуры №4 постановили снести несколько построек на берегу Черного моря.
Фото: country.ua