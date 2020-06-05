Прокуратура вернула государству землю на одесском курорте на 20 млн. гривен

Прокуратура Одесской области через суд вернула в государственную собственность участок земли на побережье Черного моря в Одесской области.

Речь идет о 0,9 га на курорте Санжейка в Овидиопольском районе, сообщила прокуратура Одесской области.

Эта земля стоимостью 19,6 млн грн была разбита на 9 участков и незаконно находилось в собственности граждан, отмечается в сообщении.

Участки передали Дальницкому сельсовету Овидиопольского района.

Ранее сообщалось, что сотрудники одесской прокуратуры №4 постановили снести несколько построек на берегу Черного моря.

Фото: country.ua

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