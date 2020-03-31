В Одессе прокуратура требует снести самострои у моря

Сотрудники одесской прокуратуры №4 постановили снести несколько построек на берегу моря.

Речь идет о заведении общепита и объекте туристической инфраструктуры в Суворовском районе.

Согласно выводам прокуратуры, они появились там без всяких законных оснований.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик попытался узаконить путем регистрации права собственности участок, площадью 0,49 га. Однако предоставленные им документы суд признал недействительными.

По данным прокуратуры, стоимость земли в том районе составляет почти 11,5 млн грн. В ведомстве настаивают на том, чтобы участок возвратили городу, демонтировав постройки.

Фото: fotokto.ru

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