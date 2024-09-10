Проклятие Белгород-Днестровского порта: цена упала вдвое, но его никто не покупает

Фонд госуимущества Украины намерен провести очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта по вдвое сниженной цене. Это будет восьмая попытка найти покупателя.
Напомним, Фонд госимущества уже семь раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта, однако ни разу не нашлось желающих его приобрести. Запланированный на 6 сентября аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.
Как отмечается в системе Прозорро.Продажи, следующий аукцион должен состояться 16 сентября.
Стартовая цена снижена вдвое — с 178 миллионов грн до 89 миллионов.
На продажу выставлено 59 га основной территории порта с девятью причалами на западном берегу Днестровского лимана и более 5 га территории портопункта Бугаз с одним причалом в поселке Затока.
На 16 сентября объявлен трехраундовый английский аукцион. Еще до начала аукциона участники подают свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга.
Впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184, 9 млн грн.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области государство продало порт, который приносит прибыль.