Обмен лампочек: что изменится с мая

С февраля «Укрпочта» начала массовый обмен старых ламп накаливания на новые светодиодные. За это время около 3,5 миллиона человек приняли участие в этой акции и обменяли около 16,5 миллиона ламп.
А вот с 1 мая обменять лампы накаливания на «экономки» можно будет только в областных центрах.
Как уточнили в «Укрпочте», сейчас к обмену доступно 7 миллионов ламп. Еще 5 миллионов светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.
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