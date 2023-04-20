Обмен лампочек: что изменится с мая

С февраля «Укрпочта» начала массовый обмен старых ламп накаливания на новые светодиодные. За это время около 3,5 миллиона человек приняли участие в этой акции и обменяли около 16,5 миллиона ламп.

А вот с 1 мая обменять лампы накаливания на «экономки» можно будет только в областных центрах.

Как уточнили в «Укрпочте», сейчас к обмену доступно 7 миллионов ламп. Еще 5 миллионов светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

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