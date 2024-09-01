В Одессе улицу Салтыкова-Щедрина переименовали в Пилипа Орлика: чем прославился этот гетман

Вот о нём сегодня и поговорим. Тогда, полагаю, и станет ясно, почему его имя значится среди названий улиц многих городов Украины, в том числе и Одессы.

Первый политэмигрант

Родился будущий гетман в октябре 1672 года. Отец Степан был из родовитой чешской шляхты, католик, служил монарху Речи Посполитой. Но православная мать крестила его по своему обряду. В 1694 году окончил Киево — Могилянскую академию. Преуспевал в изучении истории, логики, философии, богословия, хорошо владел многими языками: украинским, шведским, немецким, польским, церковнославянским, латынью.

С 1698 по 1700 годы служил писарем в канцелярии Киевского митрополита, затем в Полтавском полку, далее — старшим кацеляристом Войска Запорожского. С 1702 года — Генеральный писарь и доверенная особа Ивана Мазепы.

В 1708 году участвовал в «бунте» Мазепы против Петра Первого. После Полтавской битвы эмигрировал в Османскую империю. Вместе с Мазепой в Бендеры (ныне — непризнанная ПМР) ушли около 50 представителей казацкого старшинства, несколько тысяч запорожцев. Это была первая украинская политэмиграция.

Гетман в изгнании

5 апреля 1710 года они избрали Пилипа Орлика гетманом Украины (в изгнании). Избрание состоялось в присутствии османского султана и короля Швеции. Что интересно: выборы не были безальтернативными. Кандидатами были еще и родственник Мазепы Войнаровский, и прилуцкий полковник Горленко. Но Войнаровский затем отказался от булавы. За него «топил» Карл ХII, но затем поддержал Орлика — образованного, гибкого в общении.

Осенью 1710 года Орлик при поддержке шведов вступил в союз с крымскими татарами и Османской империей. Последняя объявила войну московии. В начале 1711-го Орлик из Бендер начал совместный поход запорожцев, буджакских татар, поляков и шведов против московитов в Украине.

На Правобережье у него были успехи, население его поддержало, города переходили под его власть. Он обратился к гетману Левобережья Ивану Скоропадскому с предложением выступить против московитов.

Но против Орлика выступило войско под командованием генерального есаула Бутовича. И было разбито! А далее была длительная осада хорошо укрепленной Белой Церкви.

Военный провал

Не хватало провианта, и у Орлика начались проблемы. На подходе были свежие полки московитов, и Орлика предали татары. Они начали уходить на юг, грабя по дороге Правобережье.

Тамошние козаки покинули Орлика, бросившись спасать свои семьи. С небольшими остатками войска Орлик вернулся в Бендеры. В марте 1712-го султан прислал ему свой фирман (указ), которым отдал под управление Орлика Правобережье и Запорожскую Сечь.

Но буквально через месяц османы подписали договор с московитами: Левобережье и Киев достались последним. Да и над Правобережьем власть Орлика оказалась призрачной: в 1714 -м османы и поляки подписали договор, и правобережье осталось за Польшей.

До самого конца своей жизни (1742 год) Пилип Орлик не прекращал поиски поддержки различных европейских держав в деле восстановления украинской государственности, избавления от московского ига.

Конституция Орлика — первая демократическая

Как борец за НЕЗАВИСИМОСТЬ он и оставил по себе в веках добрую память. В числе прочего и потому, что оставил после себя составленный в апреле 1710 года договор между гетманом Пилипом Орликом, козацкой старшиной и козаками Войска Запорожского под названием «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского».

В договоре, который чаще именуют «Конституцией Пилипа Орлика», речь шла об ограничении прав гетмана, о его обязанностях, был оговорен будущий государственный строй. Документ подписали Орлик, а от казачества — кошевой атаман Кость Гордиенко. Законодательной властью наделялась Генеральная Рада, т.е. парламент. Высшая исполнительная власть была у гетмана, НО вместе с Радой генеральной старшины. Всеми юридическими делами заправлял Генеральный суд.

По мнению историков это был прецедент: впервые в Европе(!) появилась реальная модель свободной, независимой державы, основанная на праве народа на свободу и самоопределение. Таким и вошел Пилип Орлик в Историю Украины.

А кем был Салтыков-Щедрин?

А в Одессе до присвоения улице его имени на табличках значилось — Салтыкова — Щедрина. Был такой русский писатель — сатирик (1826-1889), из тверских дворян. Не вижу ни малейшей необходимости пересказывать его биографию, скажу лишь, что к Украине вообще, и к Одессе, в частности он не имел ни малейшего отношения. Читать ли его? Я, недавно наткнувшись в библиотеке, взял, чтобы сравнить ощущения от чтения сейчас с юношескими( перед этим читал по программе «русской литературы» в 10-м классе, в 1970 году). В принципе, многое опять «улыбнуло». Вот несколько мудрых мыслей Салтыкова — Щедрина, как инсайдера российской реальности:

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…

Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.

Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?

Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.

Ну, что скажете, изменилось ли что-то в рашке за два века?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса