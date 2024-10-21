Новости Одессы и Одесской области

Белые зонтики, золотые тыквы, шарики с листочками: украшения одесских улиц

Белые зонтики, золотые тыквы, шарики с листочками: украшения одесских улиц

Конечно, конечно: если скоро Хэллоуин, то его приметы на одесских улицах повсюду. Кажется, все заведения пытаются напомнить, что этот осенний праздник ― вот-вот. Но вы все же присмотритесь: не Хэллоуином единым…

Да, основная «картинка», которой сейчас кто-то любуется (или совсем наоборот) у кафе и магазинов ― это, конечно, тыква. И мы недавно делали репортаж на эту тему.

Но ведь не тыквой единой. Хотя они теперь почти на каждом шагу ― всяческих размеров и оттенков. Есть даже золотые. Но мы не только об этом. Похоже, почти все заведения превратились в фотозоны.

Да, рекламный ход. Но ведь не только. Нам еще и настроение в трудные времена так поднимают изо всех сил. Вот и видим: перед тем, как попасть в какую-нибудь кафешку или магазин (магазинчик, лавку, даже уличный лоток), мы попадаем во что-то сказочное.

одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы
одесские улицы

И вот вам зверюшки (первое место отводится котикам всех размеров), цветы (не только осенние), листочки… И еще что-то мультяшное или просто смешное встречает вас у входа.

А присмотришься к витрине: сразу возникает желание зайти в бутик или, опять-таки, в кафе, чтобы увидеть, как, например, этот петух выглядит с другой стороны.

Кому-то все это не очень нравится. Вот, например, сегодня услышала, что очень уж «наляпали». Может, и так… А вот я, «фиксируя» всю эту красоту (кому как), вспомнила, как когда-то, еще до ковида, проводились в городе конкурсы на лучшую витрину. Да, обычно это происходило в канун Нового года…

Сегодня не до конкурсов, конечно. И все же настроение поднимается, когда видишь все разноцветные шарики, даже известного крокодила и огромного котика в «костюме» корсара… Более того: белые зонтики, которым украсили недавно заведение в центре города, тоже (как по мне) поднимают настроение.

Не говоря уже о более известных вещах ― старый розовый холодильник и «крупинки счастья», которые можно запросто приобрести в аптеке на главной улице города…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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