Белые зонтики, золотые тыквы, шарики с листочками: украшения одесских улиц

Да, основная «картинка», которой сейчас кто-то любуется (или совсем наоборот) у кафе и магазинов ― это, конечно, тыква. И мы недавно делали репортаж на эту тему.

Но ведь не тыквой единой. Хотя они теперь почти на каждом шагу ― всяческих размеров и оттенков. Есть даже золотые. Но мы не только об этом. Похоже, почти все заведения превратились в фотозоны.

Да, рекламный ход. Но ведь не только. Нам еще и настроение в трудные времена так поднимают изо всех сил. Вот и видим: перед тем, как попасть в какую-нибудь кафешку или магазин (магазинчик, лавку, даже уличный лоток), мы попадаем во что-то сказочное.

И вот вам зверюшки (первое место отводится котикам всех размеров), цветы (не только осенние), листочки… И еще что-то мультяшное или просто смешное встречает вас у входа.

А присмотришься к витрине: сразу возникает желание зайти в бутик или, опять-таки, в кафе, чтобы увидеть, как, например, этот петух выглядит с другой стороны.

Кому-то все это не очень нравится. Вот, например, сегодня услышала, что очень уж «наляпали». Может, и так… А вот я, «фиксируя» всю эту красоту (кому как), вспомнила, как когда-то, еще до ковида, проводились в городе конкурсы на лучшую витрину. Да, обычно это происходило в канун Нового года…

Сегодня не до конкурсов, конечно. И все же настроение поднимается, когда видишь все разноцветные шарики, даже известного крокодила и огромного котика в «костюме» корсара… Более того: белые зонтики, которым украсили недавно заведение в центре города, тоже (как по мне) поднимают настроение.

Не говоря уже о более известных вещах ― старый розовый холодильник и «крупинки счастья», которые можно запросто приобрести в аптеке на главной улице города…

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