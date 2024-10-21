Прогноз синоптиків на вівторок, 22 жовтня: потеплішає

Завтра, у вівторок, 22 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується відносно тепла осіння погода. Місцями можливі заморозки.
Прогноз погоди в Одесі на 22 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, у другій половині дня південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 14-16°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, у другій половині дня південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі заморозок 0-2°С, в прибережній зоні до 9°С тепла, вдень 12-17°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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