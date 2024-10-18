Прогноз синоптиков на субботу, 19 октября: ночные заморозки

Завтра, в субботу, 19 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная осенняя погода. Местами возможны заморозки.
По Одесской области ночью и утром 19 октября ожидается на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°C.
Прогноз погоды в Одессе на 19 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 10-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°C тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0-2°C, днем 9-14°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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