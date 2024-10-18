Прогноз синоптиків на суботу, 19 жовтня: нічні заморозки

Завтра, у суботу, 19 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна осіння погода. Місцями можливі заморозки.
По Одеській області вночі та вранці 19 жовтня очікується на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°C.
Прогноз погоди в Одесі на 19 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 10-12°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°C тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°C, вдень 9-14°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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