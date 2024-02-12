Прогноз погоды в Одессе на 13 февраля: тепло, но немножко холоднее

Погода в Одессе 12 февраля: ждать ли капризов или сюрпризов? По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 12 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая как для февраля погода. Существенных осадков не предвидится, но по области возможен небольшой дождь, а местами – туман. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе на 10 февраля: потепление остается Завтра, в субботу, 10 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются. ПОДРОБНЕЕ