Прогноз погоды в Одессе на 13 февраля: тепло, но немножко холоднее

Завтра, во вторник, 13 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжится достаточно теплая погода. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале подтверждаются.
Прогноз погоды в Одессе на 13 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и туман
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°C тепла, днем она поднимется до 9-11°C выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем местами небольшой дождь и туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°C тепла, днем 9-14°C тепла.
На автодорогах области туман, видимость 200-500 м.
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