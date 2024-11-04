Прогноз погоды на вторник, 5 ноября

Завтра, во вторник, 5 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не очень прохладная осенняя погода без сильного ветра.
Прогноз погоды в Одессе на 5 ноября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 7-9°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 ноября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 6-11°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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