Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада

Завтра, у вівторок, 5 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується не дуже прохолодна осіння погода без сильного вітру.
Прогноз погоди в Одесі на 5 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 7-9°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 6-11°C.
На автошляхах області видимість добра.
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