Прогноз погоды в Одессе на 4 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 0-2°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, днем 0-5°C тепла.
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