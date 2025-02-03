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Прогноз погоды в Одессе на 4 февраля

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°C мороза, днем 0-2°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°C мороза, днем 0-5°C тепла.

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