воробьи горобці

Прогноз погоди в Одесі на 4 лютого

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 0-2°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 лютого

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла. 

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