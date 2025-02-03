Прогноз погоди в Одесі на 4 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 0-2°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.
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