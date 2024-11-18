Прогноз погоди на вівторок, 19 листопада

У вівторок, 19 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується доволі тепла осіння погода без дощів та помірним вітром.
Прогноз погоди в Одесі на 19 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 9-11°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, в прибережній зоні до 6°C тепла, вдень 8-13°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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