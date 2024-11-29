Прогноз погоды на субботу, 30 ноября: станет теплее

В субботу, 30 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшое потепление и умеренный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 30 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°C тепла, днем 6-11°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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