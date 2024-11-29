Прогноз погоди на суботу, 30 листопада: стане тепліше

У суботу, 30 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеличке потеплення та помірний вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 30 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади переважно у вигляді дощу.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 6-11°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції