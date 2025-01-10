Прогноз погоды на субботу, 11 января: похолодает

В субботу, 11 января 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. Также ожидаются небольшие осадки.
Прогноз погоды в Одессе на 11 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 4-6°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные.
Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.
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