Прогноз погоди на суботу, 11 січня: похолодає

У суботу, 11 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. Також очікуються невеликі опади.
Прогноз погоди в Одесі на 11 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, місцями помірні.
Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.
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