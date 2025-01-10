Новини Одеси та Одеської області

Прогноз погоди на суботу, 11 січня: похолодає

Прогноз погоди на суботу, 11 січня: похолодає

У суботу, 11 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. Також очікуються невеликі опади.

Прогноз погоди в Одесі на 11 січня

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Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 11 січня

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, місцями помірні.

Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.

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