Прогноз магнитных бурь на сегодня, 17 ноября: готовиться ли к головной боли и скачкам давления?

Как известно, геомагнитные или магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье некоторых людей. И предупреждения о вероятности геомагнитного «шторма» могут помочь держать под контролем факторы риска инфарктов и инсультов в неблагоприятные дни.
Магнитные бури: прогноз на воскресенье, 17 ноября
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 17 ноября 2024 года, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Ранее специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «отдельные периоды повышенной геомагнитной активности».
Но уже в понедельник, 18 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень опасности), что соответствует магнитным бурям средней силы.
А в целом отметим, что в ноябре магнитные бури будут происходить не часто, поэтому в этот месяц метеозависимые люди могут пережить относительно легко.
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Что такое магнитная буря и как может повлиять на нас
Магнитные бури — это сверхвысокая активность Солнца, которая влияет магнитное поле Земли. Они могут быть кратковременными, средней продолжительностью или очень длинными. Чем они сильнее, тем больше влияние оказывают на самочувствие людей и даже работу техники на Земле.
Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, а если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.
Во время сильных магнитных бурь люди могут испытывать головные боли и мигрень, резкие перепады давления, бессонницу и общее плохое самочувствие.
Наиболее чувствительны к магнитным бурям пожилые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами: в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
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Как подготовиться к магнитным бурям
Чтобы улучшить себе самочувствие в дни магнитных бурь, следует:
- пить много воды;
- избегать стресса и физических перегрузок;
- больше отдыхать и высыпаться;
- отказаться от алкоголя и тяжелой пищи;
- принимать контрастный душ;
- гулять на свежем воздухе хотя бы полчаса в день;
- заниматься спортом.
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