Прогноз магнитных бурь на сегодня, 17 ноября: готовиться ли к головной боли и скачкам давления?

Магнитные бури: прогноз на воскресенье, 17 ноября

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 17 ноября 2024 года, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Ранее специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «отдельные периоды повышенной геомагнитной активности».

Но уже в понедельник, 18 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень опасности), что соответствует магнитным бурям средней силы.

А в целом отметим, что в ноябре магнитные бури будут происходить не часто, поэтому в этот месяц метеозависимые люди могут пережить относительно легко.

Что такое магнитная буря и как может повлиять на нас

Магнитные бури — это сверхвысокая активность Солнца, которая влияет магнитное поле Земли. Они могут быть кратковременными, средней продолжительностью или очень длинными. Чем они сильнее, тем больше влияние оказывают на самочувствие людей и даже работу техники на Земле.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, а если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

Во время сильных магнитных бурь люди могут испытывать головные боли и мигрень, резкие перепады давления, бессонницу и общее плохое самочувствие.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям пожилые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами: в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы улучшить себе самочувствие в дни магнитных бурь, следует:

пить много воды;

избегать стресса и физических перегрузок;

больше отдыхать и высыпаться;

отказаться от алкоголя и тяжелой пищи;

принимать контрастный душ;

гулять на свежем воздухе хотя бы полчаса в день;

заниматься спортом.

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