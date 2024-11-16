Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 17 ноября: брать ли зонтики на воскресную прогулку

Погода в Одессе 17 ноября: брать ли зонтики на воскресную прогулку

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 17 ноября 2024 года в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не обещают.

Прогноз погоды в Одессе на 17 ноября

В Одессе завтра преимущественно облачно. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 17 ноября

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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