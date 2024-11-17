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Прогноз магнітних бур на сьогодні, 17 листопада: чи готуватися до головного болю та стрибків тиску?

Прогноз магнітних бур на сьогодні, 17 листопада: чи готуватися до головного болю та стрибків тиску?

Як відомо, геомагнітні або магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я деяких людей. І попередження про ймовірність геомагнітного «шторму» можуть допомогти контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у несприятливі дні.

Магнітні бурі: прогноз на неділю, 17 листопада

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 17 листопада 2024 року, незважаючи на те, що магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, істотних магнітних бур на Землі не очікується.

Раніше фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозували на сьогоднішній день лише окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Але вже у понеділок, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень небезпеки), що відповідає магнітним бурям середньої сили.

А загалом зазначимо, що у листопаді магнітні бурі відбуватимуться не часто, тому цього місяця метеозалежні люди можуть пережити відносно легко.

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Що таке магнітна буря і як може вплинути на нас

Магнітні бурі – це надвисока активність Сонця, що впливає магнітне поле Землі. Вони можуть бути короткочасними, середньою тривалістю або дуже довгими. Чим вони сильніші, тим більше впливають на самопочуття людей і навіть на роботу техніки на Землі.

Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, а якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря.

Під час сильних магнітних бур люди можуть відчувати головний біль і мігрень, різкі перепади тиску, безсоння та загальне погане самопочуття.

Найбільш чутливі до магнітних бурей люди похилого віку, вагітні жінки і ті, у кого є хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами: у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

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Як підготуватися до магнітних бур

Щоб покращити собі самопочуття у дні магнітних бур, слід:

  • пити багато води;
  • уникати стресу та фізичних навантажень;
  • більше відпочивати та висипатися;
  • відмовитися від алкоголю та важкої їжі;
  • приймати контрастний душ;
  • гуляти на свіжому повітрі хоча б півгодини на день;
  • займатися спортом.

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