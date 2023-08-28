Прогноз космической погоды: «порадует» ли магнитной бурей понедельник 28 августа?

Сегодня, в понедельник, 28 августа 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. Так, по крайней мере, уверяют специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам, в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури. Первый шторм может накрыть Землю уже 6 сентября.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие людей, и поэтому в «опасные» дни необходимо придерживаться простых рекомендаций, чтобы облегчить свое состояние.
Обычно во время магнитных бурь могут возникать:
- повышение артериального давления;
- тошнота;
- головная боль;
- головокружение;
- боли в мышцах и суставах;
- общая слабость;
- бессонница;
- повышенная утомляемость;
- раздражительность;
- ухудшение настроения.
Что делать в дни магнитных бурь
Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь на нас к минимуму, прислушайтесь к таким советам:
- следите за прогнозами (например, на сайте «Одесская жизнь»). В неблагоприятные дни желательно отложить все важные дела;
- пейте больше воды, а также травяного и зеленого чая;
- сведите к минимуму употребление кофе, алкоголя, откажитесь от курения;
- ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи;
- увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
- регулярно проветривайте комнату и больше проводите время на свежем воздухе;
- спите не менее 8 часов в сутки.