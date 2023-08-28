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Прогноз космической погоды: «порадует» ли магнитной бурей понедельник 28 августа?

Прогноз космической погоды: «порадует» ли магнитной бурей понедельник 28 августа?

Сегодня, в понедельник, 28 августа 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. Так, по крайней мере, уверяют специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури. Первый шторм может накрыть Землю уже 6 сентября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие людей, и поэтому в «опасные» дни необходимо придерживаться простых рекомендаций, чтобы облегчить свое состояние.

Обычно во время магнитных бурь могут возникать:

Что делать в дни магнитных бурь

Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь на нас к минимуму, прислушайтесь к таким советам:

  • следите за прогнозами (например, на сайте «Одесская жизнь»). В неблагоприятные дни желательно отложить все важные дела;
  • пейте больше воды, а также травяного и зеленого чая;
  • сведите к минимуму употребление кофе, алкоголя, откажитесь от курения;
  • ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи;
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату и больше проводите время на свежем воздухе;
  • спите не менее 8 часов в сутки.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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