Прогноз космической погоды: «порадует» ли магнитной бурей понедельник 28 августа?

Сегодня, в понедельник, 28 августа 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. Так, по крайней мере, уверяют специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури. Первый шторм может накрыть Землю уже 6 сентября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие людей, и поэтому в «опасные» дни необходимо придерживаться простых рекомендаций, чтобы облегчить свое состояние.

Обычно во время магнитных бурь могут возникать:

повышение артериального давления;

тошнота;

головная боль;

головокружение;

боли в мышцах и суставах;

общая слабость;

бессонница;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

ухудшение настроения.

Что делать в дни магнитных бурь

Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь на нас к минимуму, прислушайтесь к таким советам:

следите за прогнозами (например, на сайте «Одесская жизнь»). В неблагоприятные дни желательно отложить все важные дела;

пейте больше воды, а также травяного и зеленого чая;

сведите к минимуму употребление кофе, алкоголя, откажитесь от курения;

ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи;

увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;

регулярно проветривайте комнату и больше проводите время на свежем воздухе;

спите не менее 8 часов в сутки.