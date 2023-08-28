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Прогноз космічної погоди: чи «порадує» магнітною бурею понеділок 28 серпня?

Прогноз космічної погоди: чи «порадує» магнітною бурею понеділок 28 серпня?

Сьогодні, у понеділок, 28 серпня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Так, принаймні запевняють фахівці Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди.

За прогнозами, у вересні на людство чекають чотири потужні магнітні бурі. Перший шторм може покрити Землю вже 6 вересня.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей, і тому в «небезпечні» дні необхідно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан.

Зазвичай під час магнітних бур можуть виникати:

Що робити в дні магнітних бур

Щоб звести негативний вплив магнітних бур на нас до мінімуму, прислухайтеся до таких порад:

  • стежте за прогнозами (наприклад, на сайті «Одеське життя»). У несприятливі дні бажано відкласти всі важливі справи;
  • пийте більше води, а також трав’яного та зеленого чаю;
  • зведіть до мінімуму вживання кави, алкоголю, відмовтеся від куріння;
  • їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі;
  • збільште фізичну активність і більше ходіть пішки;
  • регулярно провітрюйте кімнату та більше проводьте час на свіжому повітрі;
  • спите не менше 8 годин на добу.
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