Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря

В августе магнитные бури (возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце) могут сильно повлиять на наше самочувствие. Головные и мышечные боли, слабость, бессонница и просто резкая смена настроения – это лишь часть того, что могут ощутить на себе многие люди во время солнечной активности.

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 14 августа 2023 года, геомагнитная активность, возможно, будет повышенной и может «штормить». Хотя мощной эту магнитную буря все же назвать нельзя.

Также магнитную бурю прогнозируют на 16-17 августа. Ее интенсивность оценивают от средней до достаточно мощной.

Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести влияние магнитных бурь на наш организм к минимуму, стоит придерживаться простых правил:

проводите больше времени на свежем воздухе;

не употребляйте алкоголь и жирную, тяжелую пищу;

отдавайте предпочтение здоровой пище, сезонным овощам и фруктам;

соблюдайте режим сна и отдыха;

принимайте контрастный душ;

пейте больше воды.