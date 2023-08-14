Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря

В августе магнитные бури (возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце) могут сильно повлиять на наше самочувствие. Головные и мышечные боли, слабость, бессонница и просто резкая смена настроения – это лишь часть того, что могут ощутить на себе многие люди во время солнечной активности.
По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 14 августа 2023 года, геомагнитная активность, возможно, будет повышенной и может «штормить». Хотя мощной эту магнитную буря все же назвать нельзя.
Также магнитную бурю прогнозируют на 16-17 августа. Ее интенсивность оценивают от средней до достаточно мощной.
Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы свести влияние магнитных бурь на наш организм к минимуму, стоит придерживаться простых правил:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- не употребляйте алкоголь и жирную, тяжелую пищу;
- отдавайте предпочтение здоровой пище, сезонным овощам и фруктам;
- соблюдайте режим сна и отдыха;
- принимайте контрастный душ;
- пейте больше воды.