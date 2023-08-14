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Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря

Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря

В августе магнитные бури (возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце) могут сильно повлиять на наше самочувствие. Головные и мышечные боли, слабость, бессонница и просто резкая смена настроения – это лишь часть того, что могут ощутить на себе многие люди во время солнечной активности.

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 14 августа 2023 года, геомагнитная активность, возможно, будет повышенной и может «штормить». Хотя мощной эту магнитную буря все же назвать нельзя.

Также магнитную бурю прогнозируют на 16-17 августа. Ее интенсивность оценивают от средней до достаточно мощной.

Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести влияние магнитных бурь на наш организм к минимуму, стоит придерживаться простых правил:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • не употребляйте алкоголь и жирную, тяжелую пищу;
  • отдавайте предпочтение здоровой пище, сезонным овощам и фруктам;
  • соблюдайте режим сна и отдыха;
  • принимайте контрастный душ;
  • пейте больше воды.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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