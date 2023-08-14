Прогноз космічної погоди на 14 серпня: чи буде магнітна буря

У серпні магнітні бурі (збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці) можуть сильно вплинути на наше самопочуття. Головний і м’язовий біль, слабкість, безсоння і просто різка зміна настрою – це лише частина того, що можуть відчути на собі багато людей під час сонячної активності.
За інформацією фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 14 серпня 2023 року, геомагнітна активність, можливо, буде підвищеною і може «штормити». Хоча потужною цю магнітну бурю все ж таки назвати не можна.
Також магнітну бурю прогнозують на 16-17 серпня. Її інтенсивність оцінюють від середньої до досить потужної.
Найчастіше в дні магнітних бур спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну;
- біль у суглобах;
- апатія або тривога;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Щоб звести вплив магнітних бур на наш організм до мінімуму, варто дотримуватися простих правил:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- не вживайте алкоголь та жирну, важку їжу;
- віддавайте перевагу здоровій їжі, сезонним овочам та фруктам;
- дотримуйтесь режиму сну та відпочинку;
- приймайте контрастний душ;
- пийте більше води.