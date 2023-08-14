Новини Одеси та Одеської області

Прогноз космічної погоди на 14 серпня: чи буде магнітна буря

Прогноз космічної погоди на 14 серпня: чи буде магнітна буря

У серпні магнітні бурі (збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці) можуть сильно вплинути на наше самопочуття. Головний і м’язовий біль, слабкість, безсоння і просто різка зміна настрою – це лише частина того, що можуть відчути на собі багато людей під час сонячної активності.

За інформацією фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 14 серпня 2023 року, геомагнітна активність, можливо, буде підвищеною і може «штормити». Хоча потужною цю магнітну бурю все ж таки назвати не можна.

Також магнітну бурю прогнозують на 16-17 серпня. Її інтенсивність оцінюють від середньої до досить потужної.

Найчастіше в дні магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія або тривога;
  • головний біль та запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

Щоб звести вплив магнітних бур на наш організм до мінімуму, варто дотримуватися простих правил:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • не вживайте алкоголь та жирну, важку їжу;
  • віддавайте перевагу здоровій їжі, сезонним овочам та фруктам;
  • дотримуйтесь режиму сну та відпочинку;
  • приймайте контрастний душ;
  • пийте більше води.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати