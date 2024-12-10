Инфраструктуру Одессы нужно срочно обновлять: мэр назвал суммы в миллиардах

Одесса сталкивается с критическими вызовами в инфраструктурной сфере, в частности относительно системы канализации и водоотведения. Как отмечает руководство города, существующая система значительно устарела и не соответствует современным потребностям. Это приводит к регулярным прорывам, подтоплению улиц во время осадков и перегрузке сетей из-за новостроек, которые подключаются к городской инфраструктуре.

Для полной замены изношенных канализационных труб нужно более 12 миллиардов гривен. В частности, отмечается, что советская инфраструктура уже не способна обеспечивать надлежащий уровень коммунальных услуг для растущего города. Кроме того, среди основных проблем — недостаточная пропускная способность системы и отсутствие современных технологий очистки сточных вод.

Городские власти разрабатывают план модернизации сетей, но масштаб необходимых работ требует значительных финансовых ресурсов. Геннадий Труханов подчеркивает, что эти работы являются критически важными для сохранения инфраструктуры города и обеспечения качественных услуг для жителей.

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