Проезд по главным трассам Одесской области обеспечен, – Служба автодорог (видео)

По состоянию на вечер вторника, 25 января 2022 года, проезд по дорогам государственного значения Одесской области обеспечен. Об этом информирует областная Служба автодорог.

По данным Облавтодора, в настоящее время на трассах государственного значения работает 79 единиц снегоуборочной техники.

Также в Автодоре сообщают, что сейчас на юге и в центре Одесской области без осадков, а на севере – местами идет мелкий снег. Температура воздуха от 4 до 6 градусов мороза.

При этом с раннего утра среды, 26 января, на севере области прогнозируют снег, и в этой связи водителям следует быть особо внимательными и передвигаться по дорогам с учетом погодных условий.

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В случаях, если необходима помощь на дороге, в Службе автодорог советуют обращаться по телефону +380(67) 575-68-86 или отправить свою геолокацию через Viber, WhatsApp или Telegram.

Ранее одесские коммунальщики отчитались о работе в ночь с 24 на 25 января.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о множестве аварий на дорогах Одессы и области из-за непогоды.

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