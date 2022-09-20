Проезд переселенцев в общественном транспорте может стать бесплатным?

В Украине хотят ввести бесплатный проезд для внутренне перемещенных лиц во время военного положения. Соответствующий проект был зарегистрирован в Верховной Раде.
Если документ примут, во время военного положения переселенцы смогут ездить бесплатно:
- на железнодорожном транспорте внутреннего сообщения;
- на всех видах городского пассажирского транспорта;
- на автобусах в сельской местности;
- на автобусах пригородных и междугородных маршрутов, включая маршруты между районами и между областями.
Воспользоваться правом на бесплатный проезд можно будет при наличии справки внутренне перемещенного лица.
Обеспечить финансирование, по мнению законодателей, должны будут местные органы власти.
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