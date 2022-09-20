Проезд переселенцев в общественном транспорте может стать бесплатным?

Театр «Маски» во время военного положения: «Мы умеем делать людей счастливыми» (видео) Театр «Маски» – это как старый добрый знакомый, при встрече с которым ты обязательно улыбаешься, и забываешь на время о своих неприятностях. Но в трудные времена тяжело всем, даже тем, кто дарит нам свои улыбки и хорошее настроение. Мы решили узнать, как живет позитивный театр города, осталось ли здесь место для юмора и улыбок? ПОДРОБНЕЕ

Как живет Центр гуманитарной помощи украинским беженцам в Варшаве Более 7 миллионов жителей Украины, спасаясь от ужасов войны, были вынуждены искать спасение в Европе и других странах мира. Большинство беженцев, особенно, в первые недели вражеского нападения, принял народ Польши. Только один из множества центров помощи украинским беженцам Centrum Pomocy Humanitarnej ul.Modlńska 6d за полгода войны принял около 500 тысяч вынужденных переселенцев. ПОДРОБНЕЕ