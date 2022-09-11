Куда обращаться, если отказывают в статусе переселенца?

Некоторым украинцам отказывают в присвоении статуса внутри перемещенного лица (ВПЛ) из-за отсутствия регистрации в зоне активных боевых действий или в оккупированных районах. Но, как разъяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, это безосновательно.

На таких территориях человек мог жить у родственников (например, требовал постороннего ухода), работать, служить, учиться и прочее. И если в паспорте отсутствует информация о регистрации в таких районах, можно предоставить:

военный билет;

трудовую книжку;

документ, подтверждающий право собственности на имущество;

документы об образовании;

справку с места обучения;

решение органов власти о принятии ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа;

документы об установлении опеки или попечительства;

медицинские справки и заключения;

фотографии, видеозаписи и тому подобное.

Министерство реинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями. Если в предоставлении статуса ВПЛ по-прежнему отказывают, звоните по телефонам:

15-48 (звонки бесплатные);

(звонки бесплатные); (066) 813-62-39 (звонки по тарифам вашего оператора).

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Фото: delo.ua