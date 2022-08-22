Где будут жить переселенцы?

Одна из проблем нынешнего времени – как можно быстрее обеспечить жильем людей, дома которых были разрушены и продолжают разрушаться в ходе военной агрессии россии. Над этим работают и чиновники, и строительные специалисты.

План быстрого восстановления инфраструктуры Украины предложили в правительстве. Речь идет о постройке пятиэтажных домов для переселенцев в 16 относительно безопасных регионах нашего государства. Планируется, что строительство будет длиться пять-шесть месяцев. Обещают, что квартиры будут оборудованы мебелью и всем необходимым.

А в Академии строительства Украины предлагают свой проект быстрого возведения жилья – специальные восьмиквартирные дома, строительство которых займет всего около 60 дней. Для финансирования проекта уже создан специальный фонд – «Международный строительный фонд «Украина».

Кроме того, для военнослужащих, медработников, педагогов и ученых правительством разработана программа «Доступная ипотека», предусматривающая льготные условия приобретения жилья. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет можно будет уже с 1 октября, первоначальный взнос составит 20% суммы.

Ранее мы рассказывали, кто сможет получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье.

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Фото: Укрнет