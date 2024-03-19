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Реєстрація на мультитест-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Реєстрація на мультитест-2024: що потрібно знати абітурієнтам

14 березня 2024 року розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ). Триватиме вона до 11 квітня включно.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

Цього року реєстрація на мультитест відбувається виключно онлайн – в особистому кабінеті Українського центру оцінювання якості освіти. Для його створення необхідно:

  • вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу;
  • вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”), зазначити про необхідність створення особливих умов, обрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір та населений пункт в Україні або за кордоном;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • надіслати внесену інформацію та копії документів на опрацювання до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.
  • чекати повідомлення про успішну реєстрацію.

Що мають знати учасники НМТ

За даними міністерства освіти, основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 11 до 19 липня.

Скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном.

НМТ у 2024 році включатиме три обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України 16-21 століть, а також один на вибір абітурієнта: іноземну мову, біологію, фізику та хімію, українську літературу та географію.

Виправити та повторно надіслати все на перевірку в регіональний центр можна до 15 квітня.

Вступникам радять не зволікати з реєстрацією, щоб мати час для усунення недоліків або внесення необхідних змін.

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