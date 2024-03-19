Реєстрація на мультитест-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

Цього року реєстрація на мультитест відбувається виключно онлайн – в особистому кабінеті Українського центру оцінювання якості освіти. Для його створення необхідно:

вказати особисті дані : реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу;

: реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу; вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”), зазначити про необхідність створення особливих умов, обрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір та населений пункт в Україні або за кордоном;

(контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”), зазначити про необхідність створення особливих умов, обрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір та населений пункт в Україні або за кордоном; завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

та/або фотокопії реєстраційних документів; надіслати внесену інформацію та копії документів на опрацювання до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

та копії документів на опрацювання до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі. чекати повідомлення про успішну реєстрацію.

Що мають знати учасники НМТ

За даними міністерства освіти, основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 11 до 19 липня.

Скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном.

НМТ у 2024 році включатиме три обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України 16-21 століть, а також один на вибір абітурієнта: іноземну мову, біологію, фізику та хімію, українську літературу та географію.

Виправити та повторно надіслати все на перевірку в регіональний центр можна до 15 квітня.

Вступникам радять не зволікати з реєстрацією, щоб мати час для усунення недоліків або внесення необхідних змін.