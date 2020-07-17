Продажа здания СИЗО и протест рестораторов: коротко о главных одесских новостях 16 июня

В Одессе и Одесской области в четверг, 16 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий

В Одессе коронавирус обнаружили у двух сотрудников и 15 воспитанников детского дома “Жемчужина”.

Области Украины разделят на четыре карантинные зоны «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». И ограничительные меры в них будут вводить в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Одесские рестораторы считают запрет на работу клубов и заведений общественного питания алогичным. Аргументируют это тем, что вирус активен все 24 часа сутки, а не активизируется только после 23:00. Поэтому просят снять ограничения и в свою очередь готовы соблюдать все санитарные нормы при эпидемии и закрыться в случае нарушений.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает возможность продавать «замороженные» тюрьмы и колонии. 70% поступлений от продаж должны быть использованы на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

В Одессе Минюст планирует закрыть все пенитенциарные учреждения — СИЗО и три исправительные колонии — №14, №51, №74, объединенные в единый комплекс.

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