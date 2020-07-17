Продажа здания СИЗО и протест рестораторов: коротко о главных одесских новостях 16 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе Минюст планирует закрыть все пенитенциарные учреждения — СИЗО и три исправительные колонии — №14, №51, №74, объединенные в единый комплекс.
- Одесские рестораторы считают запрет на работу клубов и заведений общественного питания алогичным. Аргументируют это тем, что вирус активен все 24 часа сутки, а не активизируется только после 23:00.
- В Одессе появился еще один «памятник». На сей раз это всем известный Дон Кихот Ламанчский. Он «поселился» в центре города, на ул. Бунина.
- В Одессе коронавирус обнаружили у двух сотрудников и 15 воспитанников детского дома “Жемчужина”. Изначально вирус подхватил сотрудник детдома. Потом его выявили еще у одного работника и 15 детей.
- В аэропорту “Одесса” задержали фигуранта дела о пожаре в отеле “Токио Стар”, где погибли девять человек.