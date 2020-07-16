В Одессе «поселился» Дон Кихот: без Росинанта, но со стулом (фото)

В Одессе появился еще один «памятник». На сей раз это всем известный Дон Кихот Ламанчский. Он «поселился» в центре города, на ул. Бунина.

Герой Сервантеса установлен без своего верного Росинанта, но зато со стулом «под старину». Конечно, как многие другие «памятники на ножках» (переносные), это такая современная реклама, заодно и фотозона, тоже рекламная, ясное дело. Кстати, на руке Дон Кихота даже красуется браслет-оберег.

В общем, тема «Донкихотизма» продолжилась и в нашем городе, что особенно актуально в разгар одесского адаптивнокарантинного курортного сезона.

Арт-объект привлекает, некоторых немного «напрягает», но проходящие мимо люди обычно по-доброму улыбаются и фотографируются на фоне хитроумного идальго, благо рядом есть и стул.

Ранее в Одессе во дворе на Молдаванке появилась Рыбачка Соня со связкой бычков.

Фото: Мария Котова