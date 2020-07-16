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В Одессе «поселился» Дон Кихот: без Росинанта, но со стулом (фото)

В Одессе «поселился» Дон Кихот: без Росинанта, но со стулом (фото)

В Одессе появился еще один «памятник». На сей раз это всем известный Дон Кихот Ламанчский. Он «поселился» в центре города, на ул. Бунина.

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Герой Сервантеса установлен без своего верного Росинанта, но зато со стулом «под старину». Конечно, как многие другие «памятники на ножках» (переносные), это такая современная реклама, заодно и фотозона, тоже рекламная, ясное дело. Кстати, на руке Дон Кихота даже красуется браслет-оберег.

В общем, тема «Донкихотизма» продолжилась и в нашем городе, что особенно актуально в разгар одесского адаптивнокарантинного курортного сезона.

Арт-объект привлекает, некоторых немного «напрягает», но проходящие мимо люди обычно по-доброму улыбаются и фотографируются на фоне хитроумного идальго, благо рядом есть и стул.

Ранее в Одессе во дворе на Молдаванке появилась Рыбачка Соня со связкой бычков.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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