Одесский «централ» продадут: куда отправят заключенных из СИЗО?

В Одессе Минюст планирует закрыть все пенитенциарные учреждения — СИЗО и три исправительные колонии — №14, №51, №74, объединенные в единый комплекс.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает возможность продавать «замороженные» тюрьмы и колонии. 70% поступлений от продаж должны быть использованы на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Самый плохой СИЗО

А сегодня замминистра юстиции Елена Высоцкая назвала Одесский следственный изолятор худшим в Украине. Здание находится в аварийном состоянии, серьезные проблемы с канализацией и электросетями. Смысла ремонтировать его нет.

В мае прошлого года заключенные, недовольные условиями содержания, подняли бунт: напали на сотрудников пенитенциарного учреждения, подожгли служебный автомобиль и административное здание колонии. После этого Минюст решил вовсе расформировать Южную исправительную колонию общего режима №51. На сегодняшний день она не действует, а здания — законсервированы.

Идея не нова

Еще в 2015 году, согласно действующему Генеральному плану Одессы, пенитенциарные учреждения предполагали вынести за черту города. А тюремный замок — памятник архитектуры конца XIX века — реконструировать в торгово-развлекательный центр с гостиницей и офисами.

Сейчас в Украине закрыто 27 тюрем. По словам Елены Высоцкой, содержание пенитенциарных учреждений государству обходится очень дорого. Вместе с тем следственные изоляторы переполнены, в то время как колонии пустуют. Поэтому было принято решение закрыть учреждения, в которых очень плохие условия содержания, и перевести заключенных туда, где условия лучше. Закрытые тюрьмы планируют продать.

Все — за город

На вырученные от реализации зданий и имущества средства собираются строить новые современные учреждения — на окраинах или за чертой населенных пунктов.

Кроме одесской тюрьмы, также планируется закрыть Ширяевский исправительный центр №111. Правда, сроки реализации этого проекта пока не названы. На подготовку проектно-сметной документации, финансирование самого строительства, согласование с местной властью и получение подходящего земельного участка потребуются годы, отметила Высоцкая. Пока что заключенным под стражу придется находиться в аварийном здании. Вывезти их в другие города нельзя, так как они должны посещать судебные заседания. Вместе с тем в Минюсте не скрывают, что конечная цель проекта — свести к минимуму количество тюрем и заключенных и по возможности заменить тюремное заключение другими формами контроля и воспитания. Например, системой пробации: выполнением определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее в одесском СИЗО уволили начальника.

Фото: 112.ua, Думская