Ответ на этот вопрос дает депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

По его словам, земля на территории парка “Юность” находится в частной собственности, но строить там нельзя.

Еще в 2002 году, при мэрстве Руслана Боделана, часть парка продали в частную собственность. С тех пор владельцы не смогли там ничего построить — люди протестовали, не давали ставить забор.

В 2015-2016 годах горсовет утвердил генплан и зонинг, по которым эта территория официально стала парком. Поэтому строительство в этой зоне запрещено законом. Даже если кто-то из чиновников и захотел бы выдать разрешение — это автоматически уголовное дело.

Владельцы участков неоднократно подавали в суд на мэрию, но в 2023 году суд четко признал: это парк, строительство невозможно.

“Максимум, что могут сделать владельцы — обустроить личный парк. Продавцы просто пытаются избавиться от проблемных участков и вернуть хотя бы часть денег”, — считает депутат. И призывает не вестись на аферу:

“Если вам предлагают купить землю в парке Юность — это пустая трата денег. Строить там невозможно, и это подтверждено судом”.

Напомним, конфликт вокруг попыток застройки парка «Юность» длится уже много лет. Горожане, живущие в районе парка, уже не раз выходили на акции протеста. Противостояние общественности с застройщиком начинались каждый раз после попыток установить забор, несколько раз протесты заканчивались дракой.

Читайте также: На одесском инклюзивном пляже могут построить высотку







