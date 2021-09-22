Пробки и ДТП в Одессе 22 сентября: аварий много, пробок меньше

По состоянию на утро среды, 22 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей.

При этом стоит отметить, что интенсивность заторов во многих местах уменьшилась по сравнению с летом-началом сентября.

Так, намного уменьшились тянучки на въездах в Одессу со стороны Киевской трассы, у Двух столбов, на Овидиопольской дороге. Хотя проехать Ивановский мост по-прежнему сложно. Как и расположенный неподалеку Горбатый мост.

Легче стал траффик с поселка Котовского. Сегодня там и вовсе отсутствуют пробки. Хотя в самом жилмассиве две аварии: на Семена Палия (угол Высоцкого) и Марсельской.

Но есть места, где дорожная ситуация легче не стала. Хуже всего с проездом дела сегодня на участках Люстдорфской дороги и Краснова между площадью Толбухина и пересечениями этих магистралей с Александровским проспектом.

На самом Александровском проспекте пробки перед 1-й станцией Люстдорфской дороги и 5-й станцией Фонтана.

На Фонтанской дороге тоже заторы перед 5-й Станцией, а также не пересечении с Посмитного и Чубаевской.

В Аркадии на Посмитного и Генуэзской сегодня тоже сплошные тянучки.

Много тянучек и в центре Одессы. Сложно проехать по Канатной, Пушкинской, Пантелеймоновской, преображенской, а также по Старопортофранковской, где движению мешает авария. Не доезжая Преображенской, присутствует помеха движению в виде ДТП на Большой Арнаутской.

На Слободке ситуация лучше, чем в прошлые дни, но помешать движению может авария на пересечении Воробьева и Краснослободской.

Напомним, что городские власти объявили о временном введении реверсивного движения на Люстдорфской дороге и запретили движение грузовиков по Черноморского казачества в часы-пик.