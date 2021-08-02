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Пробки и ДТП в Одессе 2 августа: в понедельник утром город встал

Пробки и ДТП в Одессе 2 августа: в понедельник утром город встал

Сегодня пробки и заторы особенно сильны. Сложности с проездом есть во всех районах города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Водители, которые добираются в центр с Таирова лучше построить свой маршрут в обход проспекта Небесной сотни, Люстдорфской дороги и ул. Водопроводной. На Небесной сотни огромная тянучка. Такая же и на всем протяжении улицы Инглези на Черемушках.

Пробки на Люстдорфской дороге и Водопроводной усугубляются ДТП. На Люстдорфской  дороге авария произошла в районе 3-й станции, а на Водопроводной «Мазда» сбила женщину.

Сложно проехать центр Одессы. Там серьезный пробки на Польском спуске, Польской улице, Осипова, Канатной.

На пересечении проспекта Шевченко и Армейской авария и тоже пробка.

Заторы наблюдаются на Сегедской и Адмиральском проспекте.

Как всегда, сложно въехать в город по Овидиопольской дороге, улице Грушевского, и со стороны Хлебодарского.

На слободке осложнено движение по Воробьева и Краснослободской.

Утренняя пробка с поселка Котовского по проспекту Добровольского, Южной и Николаевской дорогам тоже на месте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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