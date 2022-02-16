Одесса на 6 месте в мире по пробкам: как решить проблему (мнение)

Депутат горсовета и председатель транспортной комиссии Петр Обухов рассказал, как эффективно бороться с пробками в городе, и как важно избежать ошибочных решений.

Свое видение преодоления проблемы пробок в Одессе Петр Обухов изложил в посте на своей странице в Facebook. Отметим, что представленные депутатом пути решения не придуманы им самим, а основаны на данных урбанистики и их эффективность проверена в десятках крупных городов по всему миру.

Поводом для поста Петра Обухова стала новость о том, что Одесса оказалась в мировых лидерах по уровню пробок в рейтинге TomTom. Если раньше город был на 11 месте, то теперь уже на 6.

Далее приводим выдержки из поста Петра Обухова.

Три способа справиться с пробками в Одессе

Решить проблему пробок можно тремя способами:

Развивать общественный транспорт; Навести порядок с парковкой, поднять тариф, добавить платные зоны парковки; Вести такую градостроительную политику, при которой горожанам не нужно будет далеко ездить для повседневных задач. Так называемый город 15-ти минут, когда всё необходимое есть рядом с домом.

Далее депутат отмечает, что за прошлый, 2021 год, в городе мало удалось реализовать по этим пунктам.

2021 год мало помог в борьбе с пробками в Одессе

Да, осенью появился 15-й электробус на Балковской, где ходит целых 4 машины. Велись строительные работы по трамваю Север-Юг. Проведен тендер на закупку новых трамваев. Но это может как-то начать влиять на пробки только в этом году.

С парковками никаких изменений. Новый тариф не принят, хотя вроде уже посчитан. Новые правила паркования департамент сочиняет уже год. Подготовлены некоторые схемы парковок в центре. Но нужно принять наконец-то модель (кто оператор, какой парковочный сбор, тариф, добавить инспекторов) и начать реализовывать. Осторожно надеюсь на изменения в этом году.

С градостроительной политикой получше. Мэрия по непонятным причинам практически не выдаёт разрешения на строительство. Но хватит и уже выданных в прошлые годы, чтобы ситуация еще долго ухудшалась.

Что еще из положительного отмечает Петр Обухов. Это, пусть и медленное, строительство новых школ и детских садов. Но это занимает долгое время, поэтому в ближайшие годы одесситы и дальше будут возить детей на машинах по своим районам, так в пешей доступности школ не хватает.

Развязки и расширение не помогут, а настройка светофоров — да

Так же депутат предупреждает об ошибочном увлечении во многих городах строительством паркингов, многоуровневых развязок, расширением дорог. Он отмечает, что глобально это не решает проблему пробок, а наоборот усугубляет. Он отмечает, что на первый взгляд это кажется не очевидным, но уже доказано многими исследованиями и десятками городов мира.

Ну и из того, что можно сделать в Одессе уже прямо сейчас – это более тонкая настройка светофоров и изменения в разметке. В пример он приводит изменения на 5-й станции Фонтана.

И подобная реорганизация движения в этом голу возможна на площадях 10 апреля и Толбухина. Уже есть результаты моделирования, которые позволяют заметно улучшить там движение.

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