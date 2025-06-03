«На Зерновом ремонтируют переезд и сейчас все через 7-ю едут. Просто куча машин стоит что со стороны города, что со стороны поселка», – отмечают очевидцы.

Советуем водителям учитывать данное обстоятельство, планируя свой маршрут по городу.

Напомним, с 27 мая в Одессе из-за проведения ремонтных работ временно запретили движение транспорта через железнодорожный переезд на перегоне «Одесса-Сортировочная – Одесса-Пересыпь». Движение перекрыто до 5 июня включительно или до завершения ремонта.

Также в одесской мэрии сообщали о начале обновления перекрестка проспекта Князя Владимира Великого и улицы Академика Заболотного. Завершить ремонтные работы планируют до 12 августа.

Фото иллюстративное