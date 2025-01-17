Граждане Украины активно пользуются возможностью получить государственную денежную помощь в размере 1000 гривен. Однако стоит обратить внимание на ограниченные сроки подачи заявки.

Согласно условиям программы «Зимняя еПомощь», заявление на получение средств необходимо подать не позднее 28 февраля 2025 года. После указанной даты возможность оформления выплаты будет недоступна.

По информации Министерства экономики Украины, с начала 2025 года уже более 11 миллионов человек воспользовались программой поддержки, среди которых более 2,3 миллиона заявок было оформлено на детей.

Важно помнить, что срок использования средств также имеет временные рамки – деньги нужно потратить до 31 декабря 2025 года, иначе они будут автоматически списаны с банковских карт.

Как украинцы распоряжаются зимней помощью от государства, вы можете прочитать в статье нашей журналистки Анастасии Епурь: Проверено на себе: как я тратила «тысячу Зеленского»? И сделать это оказалось не так-то просто.

Также мы рассказывали как получить тысячу гривен зимней помощи на Укрпочте и возможных проблемах, с которыми при этом можно столкнуться.

Справка

«Зимняя еПомощь» (Зимова єДопомога) – это государственная программа финансовой поддержки граждан Украины, направленная на помощь населению в период отопительного сезона. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен, которую можно потратить на определенные категории товаров и услуг.

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