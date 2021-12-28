О чем говорят на одесском Привозе перед Новым годом: «Это нэ табе, а вам!»

Предновогодняя суета втягивает нас в коловорот поиска всяческих приятностей. И, конечно же, такой поиск не будет полноценным, если не побываешь на «Привозе».

Я пошел на одесский Привоз и с первых же минут пребывания в «чреве Одессы» почувствовал его особый предновогодний шарм.

Мавритания под Херсоном

Казалось, сама богиня удачи Фортуна щедро сыпанула сюда из своего неоскудевающего рога изобилия уйму всякой съедобной всячины, при виде которой даже у сытого слюнки текут. Мечешься по рынку, внезапно превратившемуся в хвойное царство, «от сюдой до тудой и от тудой до сюдой», и не знаешь, что же лучше выбрать к новогоднему столу, на чем остановить свой наметанный на свежатинку глаз. Но вначале прицениваюсь к елочке. Торговка заломила такую цену, от которой зашевелились гривни в моем кошельке.

– Да у нее ж метр росту, и триста целковых просите?

– Так она ж из Мавритании.

– Да там такие не растут, в Мавритании-то.

– Это под Херсоном такое место есть. Не многие знают.

И в этот момент слышу из-за спины:

– Дарагой, абкрутысь и иды здесь, я табе дешевый дам.

Торговка тут же отреагировала:

– Ты че клиента отбиваешь. Может, я ему еще уступлю. Уймись!

– А чито я делал, я толко гавару.

Тут же вспомнилось из армейского юмора. Рядовой Рашидов, вытянувшись в струнку, докладывает: «Тавариш генерал, табе пакет». «Не табе, а вам, товарищ солдат». «Нахрена он нам нужен? Это табе».

«Не цапать!»

«Привоз» шумел, гудел, ворчал, проглатывая непрерывно прибывающую публику, особое скопление которой наблюдалось в овощно-фруктовом его отсеке. Мой взгляд примагничивали золотисто-оранжевые мандарины и апельсины, нежно-желтые лимоны, бананы, буро-сероватые гранаты, сбрызнутые для заманухи водичкой зелененькие огурчики, розовенькие помидорчики и редиска… Откуда они? То ль турецкие, али греческие, марокканские иль испанские, молдавские аль грузинские, итальянские или израильские, или – откуда там еще могли привезти их на нашу предпраздничную голову? Какие из них купить, чтоб не стать жертвой химиобиоускорителей, затаившихся за соблазнительной кожурой?

По ходу рыночной гонки, что такой вопрос волнует не только меня. Многие приглядываются, прищупываются к товару и переходят от одного продавца к другому.

Что до «прищупываются», то такую чуть ли не научно-исследовательскую операцию тут же пресекают:

– Только это вот, не нада цапать… Шо ты его давишь, ему же больно от твоей лапы, не доводи меня до экстазу с матом, шоб вы все мне так жили, как я тут мерзну по гривне за лимон! Иди, дальше строй коники.

Ранее мы уже рассказывали о том, как ходили на одесский Привоз и что там слышали.

«Дураков не надо!»

Молодая женщина расспрашивает продавщицу:

– А где, по-вашему, лучше тушить кроля – в духовке или в микроволновке?

– Я за вот это не знаю. Мы не тушим, так едим.

– Дурдом!

Вслед:

– Дурдом кварталом выше! Дотелепай сама своим мозгом!

Мужчина средних лет кричит в мобильник:

– Тебе недостаточно того, что ты сама себе кажешься хорошей? Тогда иди и покупай здесь! Сели и поехали! Доехали и встали! Все! Я кончил! Не прописывай меня в стаю своих дураков.

Услышав это, я невольно вспомнил рассказ моего давнего приятеля, который в свое время служил в подразделении, обеспечивавшем устойчивую связь на важном стратегическом направлении. Командовал связистами старший лейтенант по фамилии Дураков, а его позывным была цифра 140. Однажды нарушилась связь – ЧП всеармейского масштаба. Ребята не растерялись, оперативно заменили вышедший из строя блок и тут же раздался телефонный звонок. Командир схватил трубку и доложился: «Сто сорок. Дураков слушает!». А в ответ генеральское: «Мне не надо столько дураков, пусть один умный возьмет трубку!».

О чем пишется речь

Картон с написанным красивым почерком рекламным сообщением: «Даже искусственная елка источает запах хвои, если Вы покупаете ее на «Привозе». Да уж, в «Чреве Одессы» для скуки места нет. На витрине киоска табличка: «Колендор с магнитом». Над входом в бутик: «Дибетичевские товары». У парикмахерской: «Пеньсионые стрижки». И еще: «Одежа, обувь, постель на вес», «Продам красивые мобильные номера», «Соки прямого отжима». Конечно, догадываешься о чем «пишется речь», но и удивляешься: неужто можно мерить постель килограммами, выжать кривой сок или иметь некрасивый мобильный номер? Это тебе даже не то, что запихать весь сыр в один вареник или поверить в «Кридит 5000 бэз паспорта».

Как и объявление по базарному радио: «В целях экономии времени торговли…». Ну, прямо, ох ты, мать моя, да и только. Экономя время на покупки, я на ходу спросил у черноглазого продавца соленых грибов:

– Шо так дорого?

И получил разъяснение:

– Я знаю почему, но тебе скажу, раз ты спешишь. Это вопрос не ко мне.

«Ума воопще»

Поистине правы те, кто утверждает: торговля – поле для находчивых. Порадовали на одесском Привозе такие рекламные новинки: «Картошка для Антошки Чорный прынц», «Яблуко лиголь просто мьед», «Картопля пяничка казка». Отведать «казки» наладилась дама в инкрустированной антикоронавирусной маске с симпатичной, покладистой, под стать хозяйке, шоколадного цвета таксой. Я протянул руку, чтобы погладить зверюшку, но дама гаркнула:

– Не трогать, собака кусается.

– Вижу, она хороших людей не кусает, мадам.

– Так шо, я к такой категории не отношусь? – спросила она и показала свою руку в свежих шрамах.

– Это мне неведомо. А вы знаете, что Чехов писал о таксе?

Дама подобрела вдруг от любопытства:

– Ну и шо ж там нацарапал тот ваш Чехов?

– Спина длинная, ноги короткие, но ума необыкновенного.

– У моего Рамсеса ума воопще, – сказала дама и потащила прочь четвероногое создание, доверчиво взглянувшее на меня, за поводок.

А я так и не понял, что означало это, вымолвленное чисто по-одесски, «воопще»: или избыток ума у Рамсеса, или его полное отсутствие. Но не зря же собаку считают лучшим другом человека – потому что она никогда не задает вопросов, не просит взаймы и не имеет родственников.

* * * * *

В родные пенаты вернулся с добряцким настроем. Его не изменила даже, вы имеете себе представить, уважаемые читатели по-одесски мудрой и доброжелательной газеты «На пенсии», выявленная недостача в десять гривен пятьдесят копеек – жертва обсчетов. Но недаром же еще в VI веке до новой эры один из великих мудрецов Греции Анахарис предупреждал всех смертных, что рынок – это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать. В том числе и в предновогодние, предвкушающие радость обновления, дни.

Виктор Мамонтов

Фото Марии Котовой

Ранее мы рассказывали о том, как «сделать базар» на одесском Привозе и посмеяться.